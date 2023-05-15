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12:18, 15 мая 2023Мир

Зеленский встретился с премьером Великобритании

Президент Украины Зеленский и премьер Великобритании Сунак провели встречу в Лондоне

Фото: Carl Court / AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне. Об этом глава британского правительства сообщил на своей странице в Twitter.

«С возвращением», — подписал Сунак опубликованное фото с встречи с украинским лидером.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал кадры встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. «Украина и Франция вместе защищают свободу и безопасность Европы! Каждый день мы приближаем мир для всех украинцев и европейцев», — написал президент Украины.

14 мая Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Германию. В Берлине его принял коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, а после — канцлер Олаф Шольц.

13 мая украинский лидер также посетил Рим и Ватикан. В столице Италии он встретился с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

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Глеб Бажуткин
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