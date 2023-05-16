Вероятность присоединения Центральной Азии к санкциям против России оценили

Политолог Коньков: страны Центральной Азии не присоединятся к антироссийским санкциям

Страны Центральной Азии не будут присоединяться к антироссийским санкциям, убежден кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность включения государств в политику Запада.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» допустил присоединение некоторых стран Центральной Азии к санкциям против России.

Я допускаю, что есть политические силы внутри этих стран, которые поддерживают политику Запада. Но руководители этих государств не смогут сегодня перейти эту антироссийскую черту Александр Коньков политолог

Давление на страны Центральной Азии

«К странам Центральной Азии есть особое внимание со стороны антироссийских сил и в силу того, что это удобные резиденции для тех компаний, которые перестраивают свои логистические маршруты в связи с реализацией разного рода антироссийских мер, и в силу того, что это ближайшие партнеры и соседи России», — объяснил значение стран региона Коньков.

Политолог отметил, что активное давление на страны Центрально-Азиатского региона идет именно в последнее время.

«В последние недели был целый ряд визитов и европейских, и американских представителей в регион. Но мне кажется, что руководство и народы центрально-азиатских государств прекрасно понимают ситуацию, которая складывается в мире и в регионе. Они отдают себе отчет и в отношении национальных интересов, которые неразрывно связаны со взаимодействием с Россией», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

При последовательном артикулировании своих национальных интересов, которые зафиксированы в документах, у стран Центральной Азии есть возможность уйти от такого рода давления, даже сохранив хорошие отношения с Западом.

Последствия поддержки антироссийских санкций

Но если какие-то силы окажутся готовыми включиться в антироссийские действия, то это самым неблагоприятным образом скажется не только на взаимодействии с нашей страной, но и на социально-экономической ситуации в этих странах Александр Коньков политолог

«Западные государства, которые продавливают такого рода антироссийские решения, находятся далеко от этого региона, и восполнить сотрудничество с Россией здесь не сможет никто», — заключил Коньков.

Какие страны относятся к Центральной Азии? Центральная Азия включает в себя пять стран бывшего СССР: Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Таджикистан.

Ранее депутат Европарламента от Литвы Людас Мажилис призвал проверить ряд государств на предмет соблюдения антироссийских санкций. По его словам, страны Центральной Азии могут принимать участие в перепродаже Москве продукции европейского производства и, соответственно, в обходе санкций против России.

3 мая стало известно, что на Западе обсудят введение новых санкций против России, чтобы пресечь их обход. Уточнялось, что пакет ограничительных мер, призванный закрыть лазейки в существующих санкциях, обсуждается между США, ЕС и другими ключевыми союзниками Украины.