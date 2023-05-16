Медведев рассказал об отношениях со Зверевым после обвинений в нечестной игре

Теннисист Даниил Медведев заявил, что конфликт с Александром Зверевым остался в прошлом

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношениях с немцем Александром Зверевым после того, как тот обвинил его в нечестной игре. Его слова приводит Sporskeeda.

Спортсмен заявил, что матчи против Зверева всегда получаются яркими. «Мы поговорили после того случая, и я думаю, что все нормально. Кажется, мы оба оставили это в прошлом», — добавил он. При этом Медведев подчеркнул, что на корте может случиться всякое.

В апреле 2023 года Медведев и Зверев играли друг против друга в матче третьего раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Россиянин победил представителя Германии со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

После матча Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных теннисистов в мире. По его мнению, россиянин наплевал на принципы фэйр-плей и воспользовался туалетным перерывом. В ответ на это Медведев посоветовал сопернику посмотреть на самого себя.