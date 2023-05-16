Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
УНИКС
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|Финал
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 7-й матч
Вегас Голден Найтс
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 7-й матч
Краснодар
Завтра
19:30 (Мск)
Урал
Фонбет Кубок России|Финал. Этап 2 (Путь регионов)
12:54, 16 мая 2023Спорт

Мбаппе заявил о предательстве со стороны ПСЖ

The Athletic: футболист ПСЖ Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал»

Фото: Glenn Gervot / Xinhua / Globallookpress.com

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил о предательстве со стороны руководства парижского клуба. Такое мнение озвучил журналист The Athletic Марио Кортегана.

Источник сообщил, что Мбаппе жалеет о продлении контракта с французами. «Он чувствует себя преданным, поскольку обещанное клубом не было выполнено», — заявил журналист. Отмечается, что футболист хочет перейти в мадридский «Реал», в связи с чем его окружение пытается начать новые переговоры с клубом.

14 мая газета Marca сообщила, что трансфер Мбаппе в «Реал» не случится летом 2023 года из-за высокой зарплаты игрока и нежелания мадридцев платить ПСЖ. Отмечается, что переход может состояться в 2024 году, если футболист решит расстаться с парижанами.

21 мая 2022 года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого у него была договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на заявление о сбитых гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
Медведев анонсировал увеличение выпуска военной техники после денонсации ДОВСЕ
Турчак заявил о создании стандарта мер поддержки участников СВО и их семей
Тренер раскрыл секрет «алмазных» отжиманий
Мавзолей Ленина снова открылся для посетителей в Москве
Одна из электростанций на Украине получила повреждения
В Кремле прокомментировали доклад о невмешательстве России в выборы в США
В Госдуме оценили идею о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года
Россиянин приехал в больницу с болью в животе и умер после простой операции
В Европе захотели привлечь Россию к ответственности за украинский конфликт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.