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11:47, 14 мая 2023Спорт

Стало известно о препятствиях для перехода Мбаппе в «Реал»

Marca: «Реал» не подпишет Мбаппе летом 2023 года из-за высокой зарплаты игрока

Фото: Ivan Vashchenko / Reuters

Стало известно о препятствиях для перехода форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, трансфер нападающего не случится летом 2023 года из-за высокой зарплаты игрока и нежелания мадридцев платить ПСЖ. Отмечается, что переход может состояться в 2024 году, если футболист решит расстаться с парижанами.

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29 декабря 2022

7 апреля издание Mundo Deportivo сообщило, что французская команда не намерена отпускать Мбаппе в летнее трансферное окно вне зависимости от того, какие предложения по нему поступят. В клубе считают, что нападающий не продается, и намерены сохранить его в составе как минимум до окончания контракта.

19 декабря 2022 года появилась информация о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая прошлого года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого у него была договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Андрей Стрельцов
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