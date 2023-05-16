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12:23, 16 мая 2023Интернет и СМИ

С Meta в России взыскали 4,5 миллиона рублей

Суд в Москве взыскал с компании Meta 4,5 миллиона рублей по иску российских блогеров

Фото: diy13 / Shutterstock / Fotodom

Мещанский суд Москвы взыскал с американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) миллионы рублей по иску российских блогеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на основателя Совета блогеров, юриста Валерию Рытвину.

«Суд удовлетворил (...) коллективный иск, поданный к Meta, и взыскал с компании 4,5 миллиона рублей», — сказала она.

О намерении Совета блогеров подать коллективный иск к Meta сообщалось в конце марта 2022 года.

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Евгения Наумова
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