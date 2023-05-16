С Meta в России взыскали 4,5 миллиона рублей
Суд в Москве взыскал с компании Meta 4,5 миллиона рублей по иску российских блогеров
Мещанский суд Москвы взыскал с американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) миллионы рублей по иску российских блогеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на основателя Совета блогеров, юриста Валерию Рытвину.
«Суд удовлетворил (...) коллективный иск, поданный к Meta, и взыскал с компании 4,5 миллиона рублей», — сказала она.
О намерении Совета блогеров подать коллективный иск к Meta сообщалось в конце марта 2022 года.