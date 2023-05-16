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00:42, 16 мая 2023Спорт

Баскетболист ЦСКА Швед высказался о продолжении карьеры

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед заявил о продолжении карьеры в следующем сезоне

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед высказался о продолжении игровой карьеры. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен пришел на пятый матч серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» и заявил, что будет и дальше выступать на паркете. «Чувствую себя нормально. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне», — подчеркнул он.

5 мая суд в Москве арестовал четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина и их водителя Юсуфа и 19-летнего Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Анастасия Борисова
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