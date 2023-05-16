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07:00, 16 мая 2023Забота о себе

Названа идеальная поза для ленивого секса

Сексолог Купер посоветовала попробовать позу лотоса для ленивого секса

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Партнерам, предпочитающим поддерживать во время секса зрительный контакт, стоит попробовать позу лотоса, посоветовала клинический сексолог Несс Купер. О преимуществах этой позиции специалистка рассказала изданию Woman and Home.

По словам Купер, поза лотоса получила свое название благодаря схожей позиции ног при выполнении одноименной асаны в йоге. Чтобы принять эту позу, мужчина должен сесть, скрестив ноги, а женщина садится сверху, обхватив его ногами. Таким образом, поза лотоса похожа на позу наездницы или обратной наездницы, говорит Купер, за исключением того, что мужчина сидит и прижимает к себе партнершу, а не лежит.

Купер назвала позу лотоса идеальной для ленивого, но чувственного секса, поскольку при ее выполнении партнеры испытывают тесную связь при минимальной физической нагрузке. Мужчина руками поддерживает спину и бедра женщина, тем самым уменьшая напряжение на ее мышцы. «Вы можете смотреть друг другу в глаза во время секса. Это поможет сделать его более интимным и повысить уровень гормонов хорошего самочувствия», — отметила сексолог.

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Поза лотоса, продолжила Купер, одна из немногих позиций в сексе, которая позволяет расслабить мышцы тазового дна. Кроме того, она дает большие возможности для дополнительной стимуляции груди и клитора, а также способствует более глубокому проникновению. Наконец, в этой позиции мужчина и женщина в равной степени контролируют процесс, что, по мнению Купер, способствует восстановлению романтической связи между ними.

Ранее Несс Купер посоветовала партнерам попробовать позу амазонки для чувственного секса. По ее словам, в этой позиции из-за смены ролей партнеры смогут ощутить новые эмоции.

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Екатерина Улитина
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