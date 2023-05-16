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14:12, 16 мая 2023Спорт

Польская волейболистка рассказала о травле из-за выступлений в России

Польская волейболистка Мальвина Смаржек рассказала о травле из-за выступлений в России

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / Getty Images

Бывшая волейболистка калининградского «Локомотива» Мальвина Смаржек рассказала о травле из-за выступлений в России. Ее слова приводит Sport.pl.

«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня. Я была так подавлена, не понимала, что происходит», — заявила польская спортсменка. Она подчеркнула, что из-за этого у нее развились панические атаки, она начала лечиться от депрессии.

Смаржек выступала за «Локомотив» с 2021 по 2022 год. В составе команды она стала чемпионкой России и серебряным призером розыгрыша Кубка страны. На данный момент нападающая играет в бразильском «Озаску».

Польша активно выступает против участия россиян в любых международных соревнованиях. В апреле 2023-го страна сформировала коалицию для недопуска отечественных спортсменов на турниры.

Анастасия Борисова
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