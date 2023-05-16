Очередной бой Усика оказался под угрозой срыва

Бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа оказался под угрозой срыва из-за травмы британца

Бой украинского боксера Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа оказался под угрозой срыва. Об этом в Twitter сообщил журналист Дэн Рафаэль.

«Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сообщила мне, что если Дюбуа не будет доступен из-за травмы колена или по какой-либо другой причине, то Усику назначат бой со следующим по очереди претендентом в рейтинге, которым является Деонтей Уайлдер», — заявил Рафаэль.

3 апреля в WBA объявили, что Усик должен провести поединок против Дюбуа. Спортсменам дали 30 дней для заключения контракта, однако они сорвали дедлайн. В итоге WBA назначила промоутерские торги на 25 мая.

Ранее Усик должен был встретиться с британцем Тайсоном Фьюри, переговоры о поединке шли с осени 2022 года. Однако бой был отменен, поскольку спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. В активе 25-летнего Дюбуа 19 побед и одно поражение.