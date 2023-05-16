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00:12, 17 мая 2023Мир

МИД назвал интересы России основой зерновой сделки

Захарова: решение по зерновой сделке будет базироваться на интересах России

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Соблюдение интересов России будет лежать в основе принятия решения о судьбе зерновой сделки. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что сейчас считает самым главным не предвосхищать события, а дать возможность российским экспертам доработать условия соглашения. «Я вам могу сказать, что все, о чем говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов — это все является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения», — отметила она.

По словам Захаровой, не будет никакого отступления от соблюдения тех условий, которые были включены в договоренности и были скреплены обязательствами сторон.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что контакты по зерновой сделке продолжаются, но остается много открытых вопросов, по которым еще предстоит принятие решений.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил подвижки в выполнении российской части зерновой сделки. По его словам, российские сельхозпоставки блокируются западными санкциями «без каких-либо перспектив», а основной российский банк, занимающийся финансовыми расчетами, Россельхозбанк, продолжает находиться под санкциями.

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Екатерина Подвигина
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