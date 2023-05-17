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10:03, 17 мая 2023Наука и техника

Выявлен механизм сокращения старения золедроновой кислотой

Aging: доказана эффективность золедроновой кислоты в сокращении стареющих клеток

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Ученые из клиники Майо, Медицинского колледжа Университета Эберхарда Карлса, Университета Миннесоты, Оксфордского университета и Университета Шеффилда выявили механизм сокращения биомаркеров старения при воздействии золедроновой кислотой. Результаты работы опубликованы в журнале Aging.

В ходе исследования авторы проверили эффективность золедроновой кислоты в снижении риска переломов, смертности и продлении продолжительности жизни. Для этого был проведен ряд испытаний in vitro, in vivo и in silico, то есть в пробирке, на живом организме и на компьютерной модели.

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В анализе in vitro специалисты использовали фибробласты легких человека и эмбриональные фибробласты мыши с проблемами репарации ДНК. Они продемонстрировали, как золедроновая кислота уничтожает стареющие клетки с минимальным воздействием на обычные клетки. У пожилых мышей, получавших золедроновую кислоту в течение восьми недель, заметно снизился уровень факторов секреторного фенотипа клеток, ассоциированных со старением (SASP), включая CCL7, IL-1β, TNFRSF1A и TGFβ1. Также у них выросли параметры физической силы. Эти же данные были доказаны в компьютерном моделировании.

Исследователи пришли к выводу, что в клеточных культурах золедроновая кислота оказывает сенолитическое действие, то есть уничтожает старые клетки, а в живых организмах сеноморфное, то есть SASP. В будущем планируется повести дополнительные испытнаия, чтобы подтвердить эти результаты.

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Елена Апазиди
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