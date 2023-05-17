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14:26, 17 мая 2023Путешествия

Путин призвал разработать концепцию развития автомобильного туризма

Путин призвал кабмин разработать концепцию развития автомобильного туризма до 15 июня

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал кабинет министров разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Соответствующее поручение необходимо выполнить до 15 июня 2023 года. Подобная концепция должна определять условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривать реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-ПетербургВладивосток.

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Отмечается, что он включает в себя федеральные трассы «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва — Казань). Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее в мае российский лидер Владимир Путин снял введенный в 2019 году запрет для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию. МИД России со своей стороны также отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, однако призвал соотечественников проявлять осмотрительность и осторожность в стране.

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Фариза Бацазова
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