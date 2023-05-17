Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:04, 17 мая 2023Ценности

Модель появилась на Неделе моды в оголяющем грудь блестящем белье

Модель Доминик Элисса появилась на Неделе моды в Австралии в оголяющем грудь белье

Фото: Stefan Gosatti / Getty Images

Популярная модель Доминик Элисса посетила Неделю моды в Австралии в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

26-летняя знаменитость появилась на публике в атласном костюме белого цвета, который состоял из прямых брюк и рубашки. Среди прочего она надела блестящее нижнее белье, которое оголяло ее грудь. В качестве обуви она выбрала фиолетовые лодочки на высоком каблуке, а в руках держала сумку, покрытую кристаллами.

На размещенных кадрах видно, что на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках, а волосы манекенщица решила распустить. Из аксессуаров на ней также были серьги-кольца и чокер. Элисса пришла в данном образе на показ бренда Jordan Barrett.

В марте Дженнифер Лопес приняла участие в рекламе марки Intimissimi. Знаменитость поделилась с подписчиками серией снимков, на которых она показала свою подтянутую фигуру. На размещенных фото звезда позирует в комплекте нижнего белья цвета фуксии, оформленного белой кружевной окантовкой. Ее образ при этом дополняет шелковый халат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Российский МиГ-31К уничтожил американский ЗРК Patriot гиперзвуковым «Кинжалом». Какую тактику применили пилоты ВКС?
Стало известно о модели упавшего под Калугой беспилотника
Чернышенко посетит Кубу
Захарова заявила о деградации секретариата ООН после реакции на слова Буданова
Названы условия участия россиян в международных турнирах по тяжелой атлетике
В ЛНР рассказали о большом скоплении ВСУ на донецком направлении
Российские смартфоны не выдержали конкуренции с китайскими
Россиянин предстал перед судом за убийство 25-летней жены из чувства ревности
Невеста показала свадебное меню и была раскритикована в сети
В Турции предрекли переговоры Путина и Эрдогана в ближайшие сутки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.