Модель появилась на Неделе моды в оголяющем грудь блестящем белье

Модель Доминик Элисса появилась на Неделе моды в Австралии в оголяющем грудь белье

Популярная модель Доминик Элисса посетила Неделю моды в Австралии в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

26-летняя знаменитость появилась на публике в атласном костюме белого цвета, который состоял из прямых брюк и рубашки. Среди прочего она надела блестящее нижнее белье, которое оголяло ее грудь. В качестве обуви она выбрала фиолетовые лодочки на высоком каблуке, а в руках держала сумку, покрытую кристаллами.

На размещенных кадрах видно, что на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках, а волосы манекенщица решила распустить. Из аксессуаров на ней также были серьги-кольца и чокер. Элисса пришла в данном образе на показ бренда Jordan Barrett.

В марте Дженнифер Лопес приняла участие в рекламе марки Intimissimi. Знаменитость поделилась с подписчиками серией снимков, на которых она показала свою подтянутую фигуру. На размещенных фото звезда позирует в комплекте нижнего белья цвета фуксии, оформленного белой кружевной окантовкой. Ее образ при этом дополняет шелковый халат.