Стало известно о налоге на дивиденды для иностранных компаний в России

EUobserver: Россия может ввести для зарубежных компаний налог на дивиденды

В России для иностранных компаний могут ввести налог на дивиденды в размере 25 процентов, сообщает РБК со ссылкой на EUobserver. Издание указывает, что такой исход возможен в случае отмены соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными странами».

Ранее стало известно, что Минфин и МИД России предложили приостановить действие договоров об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами. Предполагается, что таким образом Москва сможет ответить на односторонние экономические санкции западных стран, в том числе на включение в черный список налоговых юрисдикций ЕС. Приостановить действие соглашений предлагается со всеми странами, которые ввели антироссийские ограничения, «до восстановления нарушенных прав России».

К настоящему моменту подобные соглашения действуют между Россией и 82 государствами (за исключением Нидерландов, Украины и Латвии, с которыми соглашение денонсировано, прекратило действие и приостановлено соответственно), следует из данных Минфина. Из них 39 входят в список «недружественных» — тех, кто ввел против России санкции. Такие соглашения заключатся с целью устранить взимание одних и тех же сборов в стране резидентности и стране, где находится источник доходов.

Также сообщалось, что параллельно с введением очередных санкций против России в Европе рассматривают и механизм временных исключений для компаний, которые готовятся покинуть российский рынок. Речь идет, в частности, о том, что компании будут получать специальные разрешения. Они дадут им возможность передавать активы и осуществлять финансовые транзакции с российскими физическими и юрлицами, включенными в санкционные списки ЕС.