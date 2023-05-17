Финляндия резко снизила зависимость от российских энергоресурсов

Доля российских ресурсов в энергобалансе Финляндии упала до 18% в 2022 году

Доля российских ресурсов в энергобалансе Финляндии в 2022 году резко снизилась — до 18 процентов по сравнению с 34 процентами в 2021-ом, следует из данных статистического управления страны.

Подсчет объемов импортируемых из России энергоресурсов проведен совместно с Институтом природных ресурсов Финляндии. Поставки снизились во всех категориях топлива. Импорт древесины сократился на 79 процентов, угля — на 72 процента, нефти — на 69 процентов, электричества и газа — на 60 процентов, ядерной энергии — на 4 процента.

При этом Финляндия прекратила закупки древесины в России в июле 2022 года из-за санкций ЕС, а поставки электроэнергии финским потребителям структура «Интер РАО» прекратила в мае того же года из-за сложностей с приемом платежей.

Поставки российского газа (в том числе сжиженного) составили половину от общего объема финского импорта в 2022 году по сравнению с 75 процентами годом ранее. Трубопроводный экспорт топлива в Финляндию «Газпром» прекратил 21 мая прошлого года из-за отказа от платежей по рублевой схеме.

При этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России вырос на 33 процента год к году. На поставки в сжиженном виде пришелся 21 процент газового импорта Финляндии в 2022 году, при этом 91 процент всех поставок СПГ были российскими.