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16:31, 17 мая 2023Моя страна

В Кабардино-Балкарии провели чемпионат по картингу

В Нарткале, Кабардино-Балкария, провели чемпионат по картингу с гонщиками от пяти лет

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Чемпионат по картингу на Кубок СКФО провели в Нарткале, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, всего за первые места боролись 14 команд с 80 участниками возрастом от пяти лет. Известно, что картингисты приехали в республику из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области и Северной Осетии. Лучших определяли по количеству заездов: младшие гонщики должны были выполнить семь, а самые опытные —12 кругов.

Согласно материалу, в общекомандном первенстве лидерами стали спортсмены из села Пролетарского. Второе место разделили Волгодонск и Новороссийск, на третьем — картингисты Баксана и Беслана. Отмечается, что соревнования посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной и 80-летию освобождения Кавказа от фашистских захватчиков.

В ноябре в Нальчике состоялся межрегиональный турнир по дзюдо. Всего в турнире приняли участие 200 юношей в возрасте 15-16 лет. Отмечается, что чемпионат проводили в честь 30-летия спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо имени Сефа Нирова.

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Майя Пономаренко
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