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12:39, 17 мая 2023Спорт

Российские гандболисты лишились шансов выступить на Олимпийских играх-2024

Мужская сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Фото: Francois Mori / AP

Мужская сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию гандбола (IHF).

В организации объяснили, что у российских спортсменов больше нет возможности пройти квалификацию. «У женщин она сохраняется при условии, что россиянкам разрешат участвовать в предстоящем чемпионате мира, через который возможно пройти отбор», — добавили в IHF.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян и белорусов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.

Дарья Коршунова
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