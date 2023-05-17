Российские гандболисты лишились шансов выступить на Олимпийских играх-2024

Мужская сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Мужская сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию гандбола (IHF).

В организации объяснили, что у российских спортсменов больше нет возможности пройти квалификацию. «У женщин она сохраняется при условии, что россиянкам разрешат участвовать в предстоящем чемпионате мира, через который возможно пройти отбор», — добавили в IHF.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян и белорусов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.