В ООН назвали сроки возобновления роста российской экономики

ООН: российская экономика вернется к низкому росту в 2024 году

После незначительного сокращения в 2023 году российская экономика начнет расти. Об этом в докладе «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы» заявили аналитики ООН.

«Российская экономика, согласно прогнозу, сократится маргинально, а в 2024 году вернется к низкому росту в среднесрочной перспективе», — отметили авторы исследования.

Точных цифр прогноза по российской экономике в отчете не приводится. В качестве негативных факторов, которые на него влияют, аналитики ООН назвали сокращение доходов России от экспорта в первом квартале 2023 года. Переориентация поставок энергоресурсов с Европы на Азию должна была предотвратить падение доходов, но перенаправить удалось не все объемы. Аналитики также отметили, что поддержка экономики бюджетными средствами, скорее всего, продолжится, но более строгий контроль ЕС над российским импортом подсанкционных технологий через третьи страны может привести к сокращению инвестиций в производство.

Кроме того, боевые действия на Украине и связанные с ней экономические проблемы, в том числе из-за введенных против России санкций, продолжают влиять на экономические перспективы Содружества Независимых Государств (СНГ) и Грузии, добавили авторы исследования.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) улучшила свой прогноз в отношении российского ВВП. В 2023 году европейские власти ожидают падения этого показателя на 0,9 процента, а не на 3,2, как предсказывали осенью 2022-го. В 2024 году ВВП России вырастет на 1,3 процента, а не на 0,9, утверждают эксперты.

Европейский банк реконструкции и развития также скорректировал свои прогнозы насчет российской экономики. В текущем году ВВП России снизится на 1,5 процента, а в следующем рост составит один процент, отмечено в майском докладе организации.