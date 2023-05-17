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09:32, 17 мая 2023Спорт

Названы условия участия россиян в международных турнирах по тяжелой атлетике

Допущенных к турнирам российских тяжелоатлетов обязали носить однотонную серую форму

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) назвала условия участия в соревнованиях допущенных к турнирам россиян. Регламент проведения соревнований имеется в распоряжении ТАСС.

«Спортсмены и вспомогательный персонал спортсменов обязаны носить нейтральную униформу, одежду и облачение. Они должны быть однотонными, серого цвета», — говорится в документе. Отмечается, что на форме не должно быть никаких надписей и рисунков. Кроме того, спортсменам из России запрещено высказываться в поддержку спецоперации.

Также стало известно, что в случае нарушения условий нейтрального статуса спортсмены будут наказаны. Комиссия по этике и дисциплине имеет право наложить штраф в размере до пяти тысяч долларов на спортсмена или персонал, национальная федерация может быть оштрафована на сумму до 100 тысяч долларов.

О допуске россиян на турниры IWF стало известно 12 мая. Для получения нейтрального статуса атлеты должны подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности, а также доказать, что никогда ранее не высказывались в поддержку СВО.

Дарья Коршунова
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