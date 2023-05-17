Итальянская биатлонистка объяснила отказ от откровенной фотосессии в России

Биатлонистка Вирер объяснила отказ сниматься обнаженной в России неуверенностью в себе

Четырехкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер рассказала о предложении российского журнала Playboy провести откровенную фотосессию. Ее слова передает Corriere della Sera.

«Это уже старая история, может быть, десять лет назад. Это была просьба из России: биатлон там популярен», — вспомнила спортсменка. Она объяснила, что отказалась от предложения, потому что не чувствовала себя настолько уверенной, чтобы сниматься обнаженной.

В 2018 году Вирер назвала российских любителей биатлона самыми безумными ее фанатами. Итальянка рассказала, что болельщики из России зовут ее замуж, несмотря на то, что она уже состоит в браке — 30 мая 2015 года Вирер узаконила отношения с техническим менеджером комитета Фонда Итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини.

33-летняя Вирер — четырехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Также в ее активе три бронзовые медали Олимпийских игр.