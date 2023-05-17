В Евросоюзе рассказали о выборе между Украиной и Турцией

Politico: ЕС придется делать выбор между Украиной и Турцией при расширении союза

Евросоюз (ЕС) не сможет принять в свой состав Украину и Турцию одновременно. Это связано с экономическими сложностями, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По словам собеседника издания, в какой-то момент ЕС придется признать, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. «Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — сказал он.

Отмечается, что значительная поддержка Киева со стороны Брюсселя может вынудить ЕС четко заявить, что Турция никогда не вступит в объединение. По этой причине, многие в Европе «выдохнут с облегчением», если на президентских выборах в Турции победит действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на большую интеграцию с ЕС.

Ранее кандидат в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу пообещал возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз в случае победы на выборах. Кылычдароглу опережает Эрдогана в преддверии президентской гонки. Отмечалось, что 49,5 процента респондентов выразили готовность отдать свой голос за оппозиционера, тогда как Эрдогана поддержали 41,5 процента опрошенных.