Больше тысячи россиян попросили убежища в Финляндии после начала мобилизации

STT: больше 1,1 тысячи россиян запросили убежища в Финляндии после объявления мобилизации

В Финляндии более 1,1 тысячи россиян попросили убежища после объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022-го. Об этом сообщает издание Aamulehti со ссылкой на главу отдела иммиграции МВД страны Санну Саттер.

В общей сложности с сентября прошлого года из России в Финляндию уехали 1179 человек. При этом решения о предоставлении убежища еще не приняты, рассказала Саттер.

При этом Северные страны обсудили возможность отказа от предоставления россиянам убежища, но решили подождать, пока управление ЕС по вопросам убежища не примет необходимых решений.

При этом 11 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменении правил оповещения жителей о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Из документа следует, что бумажные повестки приравняют к электронным как имеющие равную юридическую силу. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах» либо по истечении семи дней после ее публикации в специально создаваемом реестре.