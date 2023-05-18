«Известия»: в России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple

В России начали закрываться авторизованные сервисные центры (АСЦ) Apple, в частности, больше не работают АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 18 мая, пишут «Известия».

Другой московский сервис — «Бробролаб» — на своем официальном сайте объявил кампанию по сбору средств на продолжение деятельности. Основатель и гендиректор компании Дмитрий Кирьянов в видео для клиентов заявил, что для продолжения работы ей необходимо за три месяца собрать шесть миллионов рублей. По его словам, проблемы стали прямым следствием санкций Евросоюза (ЕС) против России — в страну перестали поставляться компьютерные детали и детали для планшетов. Снизился и поток клиентов, добавил Кирьянов.

Источник издания, близкий к одному из IТ-дистрибьюторов, в ближайшее время могут закрыться и другие АСЦ Apple, которые не относятся к крупным компаниям или сетевым ритейлерам, таким как Re:Store или «М.Видео». Он напомнил, что сейчас Apple не поставляет запчасти и комплектующие в Россию напрямую, а распределяет их по АСЦ через компанию, расположенную в одной из прибалтийских стран. Это увеличивает сроки гарантийного ремонта и стоимость постгарантийного обслуживания.

В технической поддержке Apple изданию сообщили, что расширенная гарантия Apple Care+ в России по-прежнему работает, однако только для определенных устройств, в частности iPhone и Apple Watch, однако на Mac и iPad эти условия не распространяются.

Что касается устройств, купленных пользователями у ритейлеров в рамках параллельного импорта, то проблем с их ремонтом возникнуть не должно, проблем с запчастями для техники Apple не наблюдается, заверили участники рынка.

Ранее газета писала, что в России с апреля увеличатся сроки гарантийного ремонта техники Apple до двух месяцев. Это связано с тем, что сроки действия договоров между Apple и ее российскими авторизованными сервисными центрами истекают в конце марта, и компания не намерена их продлевать.

До этого сообщалось, что Apple прекратила обслуживание планшетов и компьютеров в России. Сотрудники сервисных центров должны предлагать столкнувшимся с проблемами клиентам обращаться в магазин, где была куплена техника, и требовать возврата средств.