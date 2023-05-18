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00:42, 18 мая 2023Спорт

Бах заявил о желании видеть атлетов всех стран на Олимпийских играх

Глава МОК Томас Бах заявил о желании видеть атлетов всех стран на Олимпийских играх
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что хочет видеть атлетов всех сборных на Олимпийских играх. Его слова приводит «Блиц Спорт».

«Спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в квалификационных соревнованиях, которые уже проходят», — заявил Бах. Он отметил, что счастлив получить поддержку президента Болгарии Румена Радева, и выразил надежду на то, что большее количество федераций будут соблюдать рекомендации МОК.

Ранее 17 мая Международная федерация гандбола (IHF) сообщила, что мужская сборная России лишилась шансов выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже. В организации объяснили, что у российских спортсменов больше нет возможности пройти квалификацию.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших события на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в соревнованиях.

Андрей Стрельцов
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