Бах заявил о желании видеть атлетов всех стран на Олимпийских играх

Глава МОК Томас Бах заявил о желании видеть атлетов всех стран на Олимпийских играх

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что хочет видеть атлетов всех сборных на Олимпийских играх. Его слова приводит «Блиц Спорт».

«Спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в квалификационных соревнованиях, которые уже проходят», — заявил Бах. Он отметил, что счастлив получить поддержку президента Болгарии Румена Радева, и выразил надежду на то, что большее количество федераций будут соблюдать рекомендации МОК.

Ранее 17 мая Международная федерация гандбола (IHF) сообщила, что мужская сборная России лишилась шансов выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже. В организации объяснили, что у российских спортсменов больше нет возможности пройти квалификацию.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших события на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в соревнованиях.