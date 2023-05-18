Озвучены подробности следующего поединка Бетербиева

Российский боксер Бетербиев проведет бой с британцем Смитом в Канаде в начале августа

Российский боксер Артур Бетербиев проведет бой с британцем Каллумом Смитом в Канаде. Подробности следующего поединка озвучил промоутер Боб Арум ProBox TV.

Арум заявил, что бой пройдет в Квебеке на новой арене, которую забронировали на начало августа, однако точная дата на данный момент не определена. Он отметил, что сейчас идет подготовка контрактов и другой документации.

«Оба бойца очень опасные. Бетербиев бьет как конь, так что противостоять ему может парень с равной силой», — добавил промоутер.

29 января Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего в карьере 38-летний россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе 33-летнего Смита 30 выигранных поединков и одно поражение.

