Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Ханфман
Сегодня
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
21:30 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
Хольгер Руне
20 мая
14:00 (Мск)
Каспер Рууд
Рим (м)
15:03, 18 мая 2023Спорт

Озвучены подробности следующего поединка Бетербиева

Российский боксер Бетербиев проведет бой с британцем Смитом в Канаде в начале августа

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский боксер Артур Бетербиев проведет бой с британцем Каллумом Смитом в Канаде. Подробности следующего поединка озвучил промоутер Боб Арум ProBox TV.

Арум заявил, что бой пройдет в Квебеке на новой арене, которую забронировали на начало августа, однако точная дата на данный момент не определена. Он отметил, что сейчас идет подготовка контрактов и другой документации.

«Оба бойца очень опасные. Бетербиев бьет как конь, так что противостоять ему может парень с равной силой», — добавил промоутер.

29 января Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего в карьере 38-летний россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе 33-летнего Смита 30 выигранных поединков и одно поражение.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Российские войска нанесли удар по крупным складам ВСУ с иностранной техникой
Прокуратура США рассказала о прежних нарушениях обвиняемого в утечках Пентагона
Биржевая цена на бензин в России побила рекорд третий день подряд
В США назвали ошибку в отношении Вашингтона к Москве
Стало известно о следующей поставке заблокированных в ЕС российских удобрений
В Грузии приготовились к большому наплыву россиян
Озвучены подробности следующего поединка Бетербиева
В Конгрессе США призвали Байдена разрешить поставки F-16 Киеву
Мать Алеси Кафельниковой раскрыла страшные подробности семейной жизни дочери
Названы типичные признаки поведения разлюбивших партнера людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.