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12:54, 18 мая 2023Наука и техника

Обнаружен механизм восстановления ДНК у бактерий

Сell: обнаружен механизм восстановления поврежденной ДНК у бактерий

Изображение: Cell Press

Ученые обнаружили ранее неизвестный механизм восстановления дефектных участков ДНК у бактерий. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Сell.

Известно, что клетки способны противостоять ошибочному включению рибонуклеотидов в гены, что происходит довольно часто. Такие ошибки часты в процессе копирования кода у бактерий и других организмов. Неправильное включение рибонуклеотидов может привести к пагубным мутациям и разрывам ДНК, поэтому все организмы эволюционировали, чтобы иметь путь репарации ДНК, называемый эксцизионной репарацией рибонуклеотидов (RER), который быстро исправляет такие ошибки.

Ранее было обнаружено, что в бактериях кишечной палочки восстановление поврежденной ДНК (например, из-за ультрафиолета) происходит благодаря РНК-полимеразе. Этот фермент, который перемещается вдоль цепочки ДНК и транскрибирует гены в молекулы матричной РНК, выявляет повреждения, а затем служит для формирования комплекса эксцизионной репарации нуклеотидов (NER). Затем NER вырезает найденную ошибочную ДНК и заменяет ее точной копией. Без РНК-полимеразы в живых бактериях NER практически не формируется.

В новом исследовании ученые использовали количественную масс-спектрометрию и анализ межбелковых перекрестных связей для картирования расстояний между химически связанными белками и таким образом определили, что РНКаза HII, ключевой фермент RER, также взаимодействует с РНК-полимеразой. Как и в случае NER, РНК-полимераза сканирует цепь ДНК, выявляя включенные в нее рибонуклеотиды.

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Александр Еникеев
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