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11:14, 18 мая 2023Спорт

Гвардиола высказался о сопернике «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Интер» не лучшим подарком на финал ЛЧ
Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола. Фото: Mutsu Kawamori / Globallookpress.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о сопернике команды в финале Лиги чемпионов. Его слова приводит BT Sport.

Гвардиола назвал миланский «Интер» не лучшим подарком на финал турнира. «Всегда сложно играть против итальянских команд. В такой игре никогда нельзя говорить, что есть какие-то гарантии», — отметил он.

17 мая «Манчестер Сити» разгромил «Реал» во втором полуфинальном матче лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0. Первый матч команд закончился вничью (1:1).

Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Матч состоится 10 июня.

Дарья Коршунова
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