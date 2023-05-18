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14:16, 18 мая 2023Мир

Лавров обвинил США в неготовности урегулировать конфликт на Украине

Глава МИД России Лавров: США не готовы к действиям по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

США не готовы к конструктивным действиям по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«США не готовы ни на данном этапе, ни, по-моему, в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине, которую они сами создавали долгие годы», — сказал он.

По словам министра, Вашингтон выступил инициатором украинского конфликта «в контексте своего стратегического курса на противодействие объективному формированию многополярного мира, на сохранение своей гегемонии, подчинение своей воле всех и вся».

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Лавров также сообщил, что в данный момент согласовываются даты визита в Россию миссии африканских стран с мирной инициативой по Украине. «Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта, его даты будут согласованы на общеприемлемой основе. Как я понимаю, сейчас речь идет о середине июня — начале июля», — сказал он.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовится к сценарию заморозки конфликта на Украине на годы и даже десятилетия.

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Глеб Бажуткин
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