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15:14, 18 мая 2023Мир

Стало известно о следующей поставке заблокированных в ЕС российских удобрений

«Уралхим»: следующую партию заблокированных в ЕС удобрений могут отправить в Нигерию

Фото: Игорь Кубединов / ТАСС

Следующую партию российских удобрений, заблокированных на складах и в портах Европейского союза (ЕС), могут отправить в Нигерию. Об этом «Ленте.ру» заявил представитель группы компании «Уралхим-Уралкалий».

По его словам, пункты назначения для будущих поставок удобрений будут определены совместно с Африканским союзом. «Ожидается, что следующей страной-получателем может стать Нигерия», — заявили в компании.

Сейчас на складах и в портах ЕС остаются заблокированными около 200 тысяч тонн российских удобрений. Большая часть из них — 170 тысяч тонн — находятся в Латвии, еще 30 тысяч — в Бельгии, Эстонии и Нидерландах.

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Валентина Шварцман
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