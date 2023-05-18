Стало известно о следующей поставке заблокированных в ЕС российских удобрений

«Уралхим»: следующую партию заблокированных в ЕС удобрений могут отправить в Нигерию

Следующую партию российских удобрений, заблокированных на складах и в портах Европейского союза (ЕС), могут отправить в Нигерию. Об этом «Ленте.ру» заявил представитель группы компании «Уралхим-Уралкалий».

По его словам, пункты назначения для будущих поставок удобрений будут определены совместно с Африканским союзом. «Ожидается, что следующей страной-получателем может стать Нигерия», — заявили в компании.

Сейчас на складах и в портах ЕС остаются заблокированными около 200 тысяч тонн российских удобрений. Большая часть из них — 170 тысяч тонн — находятся в Латвии, еще 30 тысяч — в Бельгии, Эстонии и Нидерландах.

17 мая стало известно, что Россия согласилась продлить свое участие в зерновой сделке еще на два месяца. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, такое решение было принято после обращений российских партнеров, но следующие два месяца станут решающими для судьбы сделки.