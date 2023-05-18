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10:58, 18 мая 2023Экономика

Казахстанский Нурбанк разорвал отношения с двумя российскими банками

Казахстанский Нурбанк разорвал отношения с двумя попавшими под санкции США банками из РФ

Фото: Guenter Fischer / Shutterstock / Fotodom

После попадания российских банков «Санкт-Петербург» и «Уралсиб» под санкции США казахстанский Нурбанк заявил о разрыве отношений с ними. С 19 мая отправка и зачисление переводов в российских рублях с участием этих банков будут невозможны, говорится в сообщении финансовой организации.

В Нурбанке попросили клиентов уведомить контрагентов об изменении реквизитов, если есть такая необходимость. В качестве альтернативы организация предложила использовать для отправки зачисления и переводов казанский банк «Ак барс».

Блокирующие санкции против ряда российских банков США ввели в конце февраля, в годовщину начала боевых действий на Украине. При этом до 25 мая их партнерам было разрешено завершить проведение операций.

В конце апреля помощник министра финансов США Элизабет Розенберг во время визита в Астану предупредила компании и банки Казахстана об угрозе применения вторичных санкций за помощь России в обходе западных ограничительных мер. В свою очередь председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова заверила, что все необходимые действия производятся.

На этом фоне российские грузоперевозчики начали жаловаться на трудности, которые стали возникать у них на границе с Казахстаном при поставках продукции по параллельному импорту. Отдельные представители отрасли утверждают, что транзит фактически перекрыт.

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Платон Щукин
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