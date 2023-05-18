Стало известно о перепалке Гвардиолы и игрока «Манчестер Сити» во время матча

Футболист «Манчестер Сити» Де Брейне во время матча ЛЧ сказал тренеру Гвардиоле заткнуться

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне вступил в перепалку с главным тренером команды Пепом Гвардиолой во время полуфинального матча Лиги чемпионов (ЛЧ) против мадридского «Реала». Об этом сообщает Goal.

По информации источника, футболист раздраженно повернулся в сторону Гвардиолы и крикнул ему: «Заткнись, заткнись!» Отмечается, что после встречи тренер рассказал, что в этот момент советовал игрокам своей команды не спешить в развитии атак.

17 мая «Манчестер Сити» разгромил «Реал» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0. Первый матч команд закончился вничью — 1:1. Таким образом, англичане вышли в финал турнира.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. В решающем матче «Манчестер Сити» встретится с итальянским «Интером».