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04:20, 18 мая 2023Среда обитания

Синоптики спрогнозировали до 27 градусов тепла в Москве и Подмосковье

Синоптики спрогнозировали 18 мая до 27 градусов тепла в Москве и Подмосковье

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве и Подмосковье в четверг, 18 мая, будет облачно с прояснениями, на западе области кратковременный дождь и до 27 градусов тепла. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне плюс 25 до плюс 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 12. В Подмосковье днем ожидается от 22 до 27 градусов тепла, ночью температура снизится до плюс 9 градусов.

Ветер — западный, скорость — 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление — 754 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил прогнозы, согласно которым этим летом россиян ожидает экстремальная жара.

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Юлия Мискевич
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