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14:47, 18 мая 2023Наука и техника

Раскрыто неожиданное поведение китовых акул

В Университете Западной Австралии раскрыли миролюбивое отношение китовых акул к людям

Фото: Lindsey Lu / Shutterstock / Fotodom

Трое морских биологов Университета Западной Австралии раскрыли неожиданное поведение китовых акул, которые идут на более близкие контакты с людьми, чтобы те убрали паразитических веслоногих ракообразных — копеподов — с уязвимых мест тела. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Для изучения китовых акул ученые собирают образцы кожи и тканей. В более поздние годы выяснилось, что для определения того, как животные питаются и на какую глубину ныряют, достаточно собирать веслоногих ракообразных с поверхности их тела. Рыбы-прилипалы, которые цепляются за акул, поедают паразитов, однако обычно только на плоских и легкодоступных участках кожи. Копеподы, цепляющиеся за участки вокруг рта и плавников, остаются нетронутыми.

По этой причине исследователи начали нацеливаться на эти области тела, используя небольшой пластиковый нож, чтобы удалить и собрать паразитов. Ученые собирали образцы у одной и той же акулы более одного раза, и она со временем стала узнавать людей, замедляясь или вообще прекращая плавание, чтобы те убрали ракообразных. Такое миролюбивое отношение к человеку может быть вызвано тем, что удаление копеподов уменьшает раздражение и делает плавание более эффективным.

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Александр Еникеев
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