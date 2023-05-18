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06:00, 18 мая 2023Спорт

Стали известны подробности следующего поединка сына Кости Цзю

Поединок Тима Цзю и Джермелла Чарло должен состояться не позднее 30 сентября
Боуин Морган (слева) и Тим Цзю (справа)

Боуин Морган (слева) и Тим Цзю (справа). Фото: Loren Elliott / Reuters

Стали известны подробности следующего поединка чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), австралийца Тима Цзю. Об этом в Twitter сообщил корреспондент talkSPORT Майкл Бенсон.

28-летний Цзю встретится с 32-летним американцем Джермеллом Чарло. «Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Джермеллом Чарло должен состояться не позднее 30 сентября», — добавил Бенсон.

12 марта Тим, являющийся сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, одержал победу над американцем Тони Харрисоном и завоевал чемпионский пояс WBO. Австралиец нокаутировал соперника в девятом раунде.

Цзю должен был подраться с Чарло 28 января, однако бой перенесли на неопределенный срок из-за травмы американца. Спортсмены должны были поспорить за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), WBO и WBA Super, которые на данный момент удерживает Чарло.

Тим Цзю в профессиональной карьере одержал 22 победы (15 из них — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На счету Чарло теперь 35 побед, одно поражение и одна ничья.

Ксения Курашкина
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