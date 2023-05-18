В России оценили идею мирного саммита без участия Москвы

Депутат Журова: мирный саммит без участия России возможен, если там примут адекватные идеи

Москва может рассмотреть предложения Киева и стран G7 по урегулированию украинского конфликта, обсуждаемые без России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила идею провести мирный саммит без участия России.

По ее словам, все зависит от того, какие именно идеи, связанные с завершением специальной военной операции, будут выдвинуты.

«Если после этого мирные предложения будут адекватные и нормальные, тогда может быть [допустимо]. Они же потом с ними все равно выйдут к нам, даже если нас сейчас там нет. А если это будет неадекват полный и только их условия, тогда мы все равно этого не примем и все равно это опять в никуда. Вопрос, что они хотят урегулировать. Подтвердить, что Крым — это Украина? Лишний раз из пустого в порожнее перелить?» — сказала депутат.

Мы все равно этот процесс никаким образом остановить не можем, потому что нас там нет. Просто наблюдать и смотреть, каким мир видит Украина, отводят ли там какое-то место России в своих грандиозных планах Светлана Журова депутат Госдумы

Предложения Киева

Идею провести мирный саммит без участия России предложил президент Украины Владимир Зеленский. Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного европейского чиновника пишет, что лидеры стран G7 обсудят инициативу во время трехдневной встречи в японской Хиросиме.

Во время мероприятия украинская сторона планирует продвигать так называемую «формулу мира». План из десяти пунктов был представлен Киевом прошлой осенью. Он предусматривает вывод российских войск и восстановление территориальной целостности страны. МИД Украины заявлял, что не будет рассматривать предложения об урегулировании, которые предусматривают утрату территорий. В МИД России отметили, что инициатива украинского лидера нацелена на создание антироссийской коалиции.

Саммит G7 в японской Хиросиме пройдет с 19 по 21 мая. Украинская сторона допускает, что к мероприятию может присоединиться президент Владимир Зеленский. Это будет зависеть от ситуации на поле боя.