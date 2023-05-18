Названо последствие заморозки украинского конфликта

Политолог Асафов допустил завершение СВО при попытке заморозки конфликта

Если США и НАТО прекратят поддерживать Украину с помощью поставок оружия, чтобы заморозить конфликт, цели и задачи СВО будут выполнены в достаточно короткие сроки, что в конечном итоге приведет к полноценному завершению противостояния. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

Предпосылки заморозки конфликта

«[Президенту США Джо] Байдену нужен только один конфликт, по которому он будет двигаться. Два конфликта в активной фазе фактически гарантируют провал избирательной кампании, поскольку грамотно распределить ресурсы будет практически невозможно. В Госдепе это понимают, в избирательном штабе — тоже», — сказал Асафов.

По его словам, исходя из формирования информационного поля можно сделать вывод о том, что главной темой штаб Байдена выбрал экономическое противостояние с Китаем, потому получить дополнительные электоральные очки из продолжения поставок оружия в зоне украинского конфликта не получится.

[Глава дипломатии ЕС] Жозеп Боррель говорит, что если прекратить поставки оружия на Украину, прекратить финансирование, конфликт может закончиться за три дня. Это может быть американским сценарием заморозки конфликта, вариантом снижения его интенсивности и перехода в спящий режим Александр Асафов политолог

Последствия заморозки

Асафов заметил, что на данный момент нельзя с уверенностью говорить о том, стоит ли ждать заморозки конфликта, по какому сценарию она будет происходить, на чьих условиях и так далее. Тем не менее он заметил, что американский вариант кажется достаточно маловероятным.

«Как только они прекратят поставки оружия в текущем объеме, снизят интенсивность поддержки Украины, на достаточно коротком горизонте мы увидим выполнение целей СВО, которые поставила перед собой Россия. Это, собственно, и приведет к завершению конфликта», — считает политолог.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится к сценарию заморозки конфликта на Украине на годы и даже десятилетия. Замороженный конфликт, в котором ни одна из сторон не соглашается с его официальным окончанием, также может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для Соединенных Штатов и других стран, поддерживающих Украину.