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18:19, 19 мая 2023Россия

В России объяснили признание Greenpeace нежелательной организацией

Депутат Бурматов назвал «гигиеной» признание Greenpeace нежелательной организацией

Фото: lovelyday12 / Shutterstock / Fotodom

Деятельной Greenpeace уже давно переросла в политическую, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Так он объяснил внесение организации в реестр нежелательных на территории России.

«Они же шли к этому, что называется, давно и упорно. Честно говоря, мне кажется, эта организация сделала все, чтобы это произошло. Greenpeace уже давно не занимался экологией. Это была абсолютно политическая организация, политическая структура, которая действовала в интересах прямо противоположным интересам нашей страны, захватывала суда российские, штурмовала их, пыталась помешать российским проектам, связанным с разработкой месторождений. Понятно, в чьих это интересах было. Greenpeace в упор не замечает экологических катастроф, которые происходят в тех же США, где каждый день какая-то техногенная катастрофа с тяжелейшими экономическими последствиями. Но нас они просто рассматривали под лупой, даже когда не было, к чему придраться, то находили эти поводы», — сказал депутат.

Что называется, не велика потеря, по ним тут никто сильно скучать и страдать не будет. Слава богу, сейчас в России хватает своих экологических организаций, которые точно не занимаются антироссийской деятельностью, а занимаются экологией. Мне кажется, это вопрос, если хотите, «гигиены» — удалили паразита, и слава богу

Владимир Бурматовдепутат Госдумы

Ситуация с экологическими организациями в России

19 мая Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность Greenpeace в России за попытки вмешательства во внутренние дела страны. Решение принято по итогам проверки неправительственной некоммерческой организации «Гринпис Интернешнл» (Нидерланды). Прокуроры установили, что она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

По мнению ведомства, под экологической деятельностью кроется продвижение активной политической позиции и попытки подорвать экономические основы страны.

В сентябре депутат Госдумы Александр Якубовский обращался в Минюст и Генпрокуратуру России с просьбой признать Greenpeace иностранным агентом. Комментируя в своем Telegram-канале присвоение статуса нежелательной организации, он сообщил, что также направлял в ведомства соответствующий запрос.

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10 марта Минюст России внес в список иностранных агентов другую организацию — Всемирный фонд природы (WWF). Решение объяснили тем, что он получал поддержку от иностранных источников и пытался под видом деятельности по защите природы оказывать влияние на решения органов власти России.

Международная неправительственная организация Greenpeace была создана в 1971 году в Канаде. В ее международную структуру входит 27 независимых региональных организаций с представителями в 55 странах. Российское отделение было основано в 1992 году.

Согласно российским законам, после признания нежелательной организация не может осуществлять программы и проекты, распространять информационные материалы, иметь на территории России юридическое лицо.

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Варвара Кошечкина
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