Отказ в смене гражданства российскому фигуристу объяснили

Чайковская заявила, что Чиризано запретили менять гражданство из-за вложенных в него денег

Главный тренер национальной сборной Елена Чайковская объяснила, почему Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказала в смене спортивного гражданства Дарио Чиризано. Ее цитирует «Матч ТВ».

«Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем», — заявила она и добавила, что в спортсмена были вложены огромные деньги. Чайковская отметила, что Чиризано необходимо выдержать карантин, после чего он сможет сделать повторный запрос на смену гражданства.

18 мая стало известно, что исполком ФФККР не одобрил Чиризано переход в сборную Чехии. Ранее он встал в пару с чешской фигуристкой Денизой Цимловой. Тренироваться дуэт планирует в Монреальской академии танцев на льду.

Чиризано — чемпион юношеских Олимпийских игр 2020 года и победитель первенства России 2022 года. На протяжении нескольких лет он выступал в дуэте с Ириной Хаврониной, однако в январе они прекратили сотрудничество по инициативе партнерши. Теперь она выступает с Дэвидом Нарижным.