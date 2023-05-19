Блогерша сделала вышедшую из моды процедуру в салоне и вызвала споры в сети

Блогерша Кела вызвала споры в сети из-за чересчур тонких бровей

Блогерша Кела (фамилия неизвестна) сделала вышедшую из моды процедуру в салоне красоты и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом celj0nes призналась, что решила визуально преобразиться, воспользовавшись услугами мастеров. Сначала она показала внешность до перевоплощения. На размещенном фото Кела предстала с длинными темными волосами и густыми бровями.

Затем юзерша продемонстрировала свой новый имидж. На опубликованном кадре видно, что ее локоны стали значительно короче, а брови приобрели чересчур тонкую форму. По словам Келы, ее естественные брови ей не нравились, несмотря на то, что широкая форма пользуется популярностью у девушек. «Я так рада, что все-таки обратилась к специалистам», — призналась она.

Подписчики неоднозначно оценили внешний вид девушки в комментариях под постом. «Раньше было намного лучше», «Выброси навсегда пинцет», — заявили одни. «А мне нравятся ее тонкие брови!», «Зря вы ее критикуете, ей идет», — заключили другие.

Ранее в мае девушка покрасила волосы в Турции и показала неожиданный результат. Она рассказала, что уже дважды прибегала к окрашиванию прядей, однако колористы не смогли добиться желаемого эффекта. В связи с этим юзерша съездила в другую страну, чтобы изменить и улучшить свой внешний вид.