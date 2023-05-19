Россия закрыла въезд для 500 американцев

МИД России объявил о закрытии въезда в страну для 500 граждан США в качестве ответной меры

Россия в качестве ответной меры на антироссийские санкции закрывает въезд в страну для 500 граждан США. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщается на официальном сайте российского МИД.

Отмечается, что в черный список вошли действующие руководители различных уровней исполнительной власти, бывшие чиновники, эксперты и сотрудники аналитических центров, а также главы компаний военно-промышленного комплекса, поставляющих вооружения Украине.

В частности, в стоп-листе оказался экс-президент США Барак Обама, бывший исполнительный директор Совета по противодействию дезинформации Министерства внутренней безопасности Нина Янкович, экс-министр обороны Чарльз Хейгел и бывший телеведущий NBC Брайан Уильямс.

«Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться», — сказано в сообщении.

Ранее США опубликовали новый пакет антироссийских санкций. Всего в него попали 46 физических и 71 юридическое лицо, в том числе Служба внешней разведки России, российские производители золота и ряд китайских компаний.