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17:58, 19 мая 2023Путешествия

Пассажир рейса из Москвы в Грузию отреагировал на протест в аэропорту Тбилиси

Пассажир рейса из Москвы в Грузию назвал неудачным протест в аэропорту Тбилиси
СюжетПротесты в Москве

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Протестующие против возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией пытались саботировать первый рейс, но у них ничего не вышло из-за грамотных действий грузинской полиции. Кроме того, большинство граждан страны поддерживает данный шаг. Об этом «Ленте.ру» рассказал политический активист, председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили, ставший пассажиром первого с 2019 года рейса из Москвы в Тбилиси.

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси, а также отмена визового режима вызвали протесты в Грузии. Активисты решили встретить акцией протеста первый рейс из России и попытались ворваться в здание аэропорта после приземления воздушного судна.

«Все было хорошо. На борту летели и граждане России, и Грузии, все общались. Протестующие пытались все испортить, но не смогли, полиция сработала на высшем уровне, — рассказал Мераб. — Конечно, были неприятные вопросы от либеральных СМИ, которые видят только плохое».

Но хорошо, что большинство понимает, как важен вопрос отмены виз и возобновления прямых рейсов. Хорошо, что меньшинство не может влиять на большинство

Мераб Чикашвилипредседатель общественной организации «Солидарность во имя мира»

Он добавил, что две страны могут сделать еще многое для улучшения добрососедских отношений.

Агентство гражданской авиации Грузии 15 мая выдало российской авиакомпании «Азимут» разрешение на полеты в страну. Всего компания сможет выполнять по этому направлению семь рейсов в неделю.

10 мая стало известно о снятии президентом России Владимиром Путиным введенного в 2019 году запрета для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию. МИД России, в свою очередь, также отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, однако призвал соотечественников проявлять осмотрительность и осторожность в стране.

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Наталия Белова
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