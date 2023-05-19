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00:24, 19 мая 2023Бывший СССР

В ООН назвали число погибших на Украине мирных граждан

В ООН сообщили о гибели более восьми тысяч гражданских лиц в ходе конфликта на Украине

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Украинский конфликт с февраля 2022 года привел к гибели не менее 8,8 тысячи гражданских лиц, заявил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он назвал число погибших и пострадавших в ходе конфликта мирных граждан. «Управление верховного комиссара ООН по правам человека насчитало 23 821 гражданскую жертву на Украине: 8 836 убитых и 14 985 раненых», — сообщил он.

Ранее министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что российские военные наносят удары исключительно по военным целям высокоточным оружием. Кроме того, в ведомстве предупреждали о планах Киева устроить провокации с обстрелами граждан.

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Марина Совина
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