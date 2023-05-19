Названо условие снижения стоимости билетов на прямые рейсы в Грузию

Вице-президент АТОР Горин: дополнительные рейсы позволят снизить цену на билеты в Грузию

Стоимость билетов на прямые полеты между Россией и Грузией могут снизиться, если рейсов станет больше. Такое условие в разговоре с «Лентой.ру» назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Он также рассказал, что еще может повлиять на снижение цен.

«Сейчас действуют определенные квоты на регулярные рейсы. Их всего семь с российской стороны и семь — с грузинской. Действительно, с июня авиационные власти Грузии согласовали расширение чартерных рейсов. Это дополнительные рейсы, которые тоже будут в системах бронирования. Рейсы будут выполняться между Сочи и Тбилиси, Москвой и Кутаиси. Летают самолеты не очень большой вместимости, так как Sukhoi Superjet 100 вмещает всего сто человек, это влияет на конечную стоимость перелета», — объяснил специалист.

Для существенного снижения стоимости необходимы определенные факторы, отметил Дмитрий Горин. Однако в ближайшее время этого ждать не стоит, уверен он.

Первое — это увеличение рейсов, второе — изменение курсов валют. Также на цену влияют спрос и предложение. Спрос не ажиотажный, но направление популярное Дмитрий Горин вице-президент АТОР

«При этом мы видим, что рейсы со стыковками через Минск, Ереван или Баку зачастую получаются дешевле, хотя лететь через Ереван не так долго, всего на 30 минут дольше с учетом технической посадки», — заключил вице-президент АТОР.

19 мая первый после четырехлетнего перерыва прямой пассажирский самолет из России приземлился в Грузии в пятницу. Рейс выполнила авиакомпания «Азимут». Как сообщило РИА Новости члены экипажа, всего на борту находились 86 пассажиров, 14 посадочных мест остались свободными. Грузинская оппозиция встретила рейс акциями протеста.

10 мая президент России Владимир Путин снял введенный в 2019 году запрет для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию. МИД России, в свою очередь, также отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, однако призвал соотечественников проявлять осмотрительность и осторожность в стране.