Глава ОКР обратился к желающим сменить гражданство российским спортсменам

Поздняков: без одобрения ОКР сменившие гражданство спортсмены не смогут выступить на ОИ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram обратился к желающим сменить гражданство российским атлетам.

«Надо напомнить, что без одобрения исполкома Олимпийского комитета России большинство спортсменов, которых удастся таким образом перетянуть в другую страну, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет», — заявил он.

Поздняков добавил, что в отношении спортсменов любой юрисдикции должны применяться единые, не дискриминирующие критерии.

Ранее Поздняков сравнил допуск и недопуск россиян на соревнования с кукольным спортивным театром, где за ниточки их дергают ангажированные и политизированные деятели. Он отметил, что непоследовательные и ситуативные решения международных организаций упраздняют нормы, закрепленные в Олимпийской хартии.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.