Китай оценил санкционное давление «Большой семерки» на Россию

Представитель МИД Китая Вэньбинь выступил против односторонних санкций G7 против России

Китай выступает против санкций «Большой семерки» (G7) по отношению к России, которые не прошли процедуру одобрения Совета Безопасности ООН. С такой оценкой ограничительных мер выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его цитирует РИА Новости.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности [ООН]», — заявил Вэньбинь.

18 мая Токио и Вашингтон договорились о дальнейших санкциях против России и продолжении поддержки Украины. О соглашении с президентом США Джо Байденом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он добавил, что страны также подтвердили важность совместной работы по общим вопросам, касающимся «угрозы со стороны Китая».

17 мая советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал, что США на саммите «Большой семерки» (G7) объявят о новом пакете антироссийских санкций, нацеленных на выполнение ранее введенных ограничений.