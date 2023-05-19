Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 19 мая 2023Мир

Китай оценил санкционное давление «Большой семерки» на Россию

Представитель МИД Китая Вэньбинь выступил против односторонних санкций G7 против России
Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь. Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай выступает против санкций «Большой семерки» (G7) по отношению к России, которые не прошли процедуру одобрения Совета Безопасности ООН. С такой оценкой ограничительных мер выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его цитирует РИА Новости.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности [ООН]», — заявил Вэньбинь.

18 мая Токио и Вашингтон договорились о дальнейших санкциях против России и продолжении поддержки Украины. О соглашении с президентом США Джо Байденом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он добавил, что страны также подтвердили важность совместной работы по общим вопросам, касающимся «угрозы со стороны Китая».

17 мая советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал, что США на саммите «Большой семерки» (G7) объявят о новом пакете антироссийских санкций, нацеленных на выполнение ранее введенных ограничений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Патрушев заявил о координации США убийства Татарского и покушения на Прилепина
VK анонсировала уникальный конкурс
Патрушев раскритиковал поставки Киеву ракет Storm Shadow
Спасатели нашли пропавших туристов благодаря малоизвестной функции смартфона
В Кремле заявили об отсутствии контактов с США по контролю над вооружениями
Китай оценил санкционное давление «Большой семерки» на Россию
Фанаты обругали Викторию Боню за «пугающий» образ на Каннском фестивале
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для выступления на саммите
Названы главные страхи россиян в отпуске
Патрушев рассказал о последствиях успешного завершения СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.