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19:25, 19 мая 2023Интернет и СМИ

На Западе назвали пять возможных направлений контрнаступления Украины

El País: Украина начнет наступление в Запорожье, Херсоне, Артемовске, Донецке и Харькове

Фото: Libkos / AP

Журналисты из Испании назвали пять возможных направлений контрнаступления Украины. Своими рассуждениями они поделились в материале для издания El País.

По мнению авторов материала, Украина может начать контрнаступление в Запорожье, Херсоне, Артемовске (украинское название — Бахмут), Донецке и Харькове. «Запорожье на юго-востоке страны является одним из наиболее перспективных направлений контрнаступления Украины», — отметили западные колумнисты. Согласно заявлениям украинской армии, в этом регионе готовятся бронетанковые батальоны, уточнили авторы.

Еще одним вероятным направлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) авторы статьи назвали Херсон. При этом журналисты подчеркнули, что наступление на этом направлении будет нелегким для украинской армии из-за большой ширины Днепра. Военным будет сложно навести понтонный мост через реку, добавили они.

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Обозреватели также допустили начало контрнаступления ВСУ в Артемовске, который практически полностью контролируется Россией. По информации колумнистов, украинская армия также может начать наступление в Донецке. Авторы материала считают наименее активным фронтом Харьков, однако допускают начало наступления и на этом направлении.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев заплатит высокую цену за контрнаступление ВСУ. У Запада, по его словам, завышенные ожидания, что оказывает давление на украинскую армию.

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Олег Давыдов
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