Си Цзиньпин заявил нужде мира в стабильной Центральной Азии

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что мир нуждается в стабильной Центральной Азии

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе саммита Китай-Центральная Азия в Сиане рассказал, что мир нуждается в стабильной Центральной Азии. В связи с этим он призвал поддерживать безопасность и суверенитет в регионе, сообщает агентство «Синьхуа».

«Суверенитет, безопасность, независимость и территориальная целостность Центральной Азии необходимо поддерживать, а путь развития, выбранный народом Центральной Азии — уважать», — заявил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо добиться поддержания стабильности в регионе, а также стремиться к миру, гармонии и спокойствию.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации осудил постоянные поставки Украине вооружений со стороны западных государств. По его словам, это усиливает эскалацию конфликта и негативно влияет на возможности добиться мирных переговоров.