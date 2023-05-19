Идею Венгрии дать площадку для переговоров России и Украины объяснили

Политолог Бышок назвал трендом идею Венгрии дать площадку для переговоров России и Украины

Будапешт в очередной раз предложил предоставить площадку для мирных переговоров России и Украины, поскольку стороны стали чаще об этом говорить. Так идею главы МИД Венгрии Петра Сийярто в разговоре с «Лентой.ру» объяснил политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

«Как ни странно, в последние недели разговоры о возвращении за стол переговоров стали слышны громче, причем с обеих сторон — как с российской, так и с украинской. Понятно, что эти разговоры довольно осторожные, но они резко контрастируют с тем, что всего лишь несколько месяцев назад разговоры были о том, что никаких переговоров, пока наша сторона, какой бы она ни была, не добьется своих военных целей», — сказал он.

Это одна из многих мирных инициатив, начиная от Китая, заканчивая африканскими странами и Ватиканом. В данном случае заявление главы венгерского МИД в новом тренде Станислав Бышок политолог

По мнению эксперта, Москва и Киев стали чаще упоминать вопрос переговоров в контексте планируемого украинского контрнаступления, поскольку ситуация на фронтах сейчас относительно стабильная.

«Очевидно, речь идет о том, что и Украина считает, что нет стопроцентной гарантии, что ее контрнаступление будет абсолютно успешным. С другой стороны, и у России есть опасения, что каким бы ни было контрнаступление, оно приведет к жертвам с российской стороны. Ни та ни другая сторона об этом открыто не говорят, но по факту такое изменение риторики ничем другим не может быть обусловлено», — считает политолог.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости на форуме «Европейский союз — Центральная Азия» в Казахстане сообщил, что Будапешт готов предоставить конфликтующим сторонам площадку для переговоров. По его словам, Москва и Киев могут воспользоваться предложением в любое время, когда будут готовы к этому.

18 мая президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять спецпосланников Папы Римского Франциска и обсудить с ними достижение перемирия в республике.

16 мая лидер ЮАР Сирил Рамафоса провел переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, некоторые главы африканских государств считают, что регион может поспособствовать разрешению украинского конфликта.