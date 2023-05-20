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15:54, 20 мая 2023Наука и техника

В США назвали причину полугодового «приземления» бомбардировщиков B-2

Popular Mechanics: стелс-бомбардировщики B-2 «приземлили» на полгода в целях безопасности

Фото: Jordon R. Beesley / Reuters

Американские стелс-бомбардировщики B-2 «приземлили» на полгода в целях безопасности, поскольку у Военно-воздушных сил (ВВС) США осталось всего 20 таких самолетов. Причину того, почему до сих пор не поднимаются в воздух B-2, назвал журнал Popular Mechanics.

Американское издание напоминает, что в последний раз стелс-бомбардировщик взлетал 10 декабря. Тогда же во время приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, что привело к его сильному повреждению.

После этого 19 декабря ВВС США выпустили распоряжение о приостановке полетов всех B-2 до выяснения причин случившегося. Издание пишет, что причины инцидента 10 декабря до сих пор не названы, а парк B-2, насчитывающий всего 20 самолетов, слишком малочислен, чтобы им можно было рисковать.

В марте издание 19FortyFive заметило, что покупка перспективных самолетов B-21 увеличит парк стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил США до 175 единиц, но для защиты страны потребуется минимум 270 аппаратов.

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Иван Потапов
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